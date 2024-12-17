В Тюменской области подрастут региональные детские выплаты и пособия

С января 2025 года в Тюменской области будет увеличен размер детских выплат, которые Отделение Социального фонда России по Тюменской области предоставляет семьям с детьми. Это касается пособий, которые зависят от величины регионального прожиточного минимума, сообщили в местном отделении Социального фонда России.

В частности, речь идет о пособии в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячной выплате из материнского семейного капитала и едином пособии для семей с детьми и беременным женщинам.

В Тюменской области с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет

Отделение СФР по Тюменской области назначает выплату в связи с рождением первого ребенка родителям, в чьих семьях первенец появился до 1 января 2023 года и не достиг возраста 3 лет. Данная мера государственной поддержки предоставляется семьям, среднедушевой доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Тюменской области в 2025 году это — 38 658 рублей (19 329 рублей × 2). Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе. С 1 января он составит 17 201 рубль.

Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала

Семьи Тюменской области могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала на каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста. Размер данной выплаты равен прожиточному минимуму для детей в регионе и с 1 января составит 17 201 рубль.

Для назначения данной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, а именно 35 466 рублей в Тюменской области (17 733 рублей х 2).

Подробнее о мерах поддержки для семей с детьми можно узнать на официальном сайте СФР в разделе "Гражданам" — "Семьям с детьми".

С вопросами можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.