В Тюмени растет спрос на новостройки

Спрос на новостройки в Тюмени растет. Недвижимость приобретают как жители юга региона, так и северяне. Ажиотажа способствует действие льготной ипотеки.

С начала 2020 года тюменские застройщики вывели на рынок на 45% больше квартир, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечают аналитики федеральной компании в сфере недвижимости, на фоне ажиотажного спроса на квартиры в новостройках общий объём предложения на рынке первичного жилья в областном центре за июль снизился почти на 2000 квартир и 18%.

Высокий спрос подогревает и цены на квадратные метры, дорожают по большей части наиболее ликвидные и востребованные варианты, по некоторым из них рост составляет до 4-5% за месяц. В целом по рынку, из-за снижения покупательской активности в начале апреля средний рост цен на первичном рынке в Тюмени оценивается в 2,96% с начала года, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

При этом, как уверяют эксперты, частично рост нивелируется увеличением предложений в массовом сегменте на старте продаж, когда цена минимальна".

Высокий спрос сохраняется и в августе, поэтому не исключено, что при таком сценарии динамика роста цен может ускориться, а рынок будет находиться в "перегретом" состоянии до завершения действия льготной программы ипотеки 1 ноября.