Тюменцы голосуют за сохранение уличных кафе

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил тюменцам выразить свое мнение по вопросу работы кафе и ресторанов в формате летних веранд.

"Интереснее стали выглядеть улицы наших городов благодаря летним верандам. Даже просто выставленные на тротуар без лишних украшений столы и стулья создают особый уют. Мне кажется, что нам нужно сохранить эту внезапно появившуюся культуру уличных кафе и веранд. Предлагаю этот вопрос решить вместе", - предложил жителям региона Моор.

Опрос проходит на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте". За сутки свое мнение выразили более пяти тысяч интернет-пользователей.

Почти 79 процентов положительно относятся к такому формату общепита, считая, что веранды создают уютную атмосферу в городе. Около 11 процентов проголосовали против - по их мнению, столики мешают уличному движению. Еще 10 процентов отметили, что им все равно.

Общепит, по мнению губернатора, одна из наиболее пострадавших из-за коронавирусных ограничений отрасль. С 18 по 28 марта кафе и рестораны в регионе не работали вообще, потом -только на вынос. В июне у них появилась возможность работать в формате летних веранд. На сегодня в городе действует около ста уличных кафе - около тысячи посадочных мест.

Татьяна Тихонова