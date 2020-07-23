После обращения "Единой России" в поселке Аксарка на Ямале провели экологическую проверку

16 июля Приуральское отделение партии "Единая Россия" после жалоб граждан направило запросы в "Салехардагро". Граждане жаловались на качество питьевой воды.

Как сообщает издание Мускун.FM, ранее представители департамента АПК провели проверку предприятия в поселке Аксарке. По данным департамента, отходы комплекса в воду не попадают, стокового течения на территории обнаружено не было.

Глава развития сельских территорий Ямала Дмитрий Шмелев заявил, что на этом этапе наиболее важно найти первоочередную причину загрязнения воды в посёлке.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, в котором жители Аксарки жалуются на состояние питьевой воды в трубопроводах. По их словам, рядом с поселком находится бесхозное навозохранилище животноводческого комплекса, содержание которого попадает в Обь.

Проблемы с предприятием длятся на протяжении многих лет. До 2019 года единственным арендатором предприятия являлась компания "Салехардагро". С начала 2020 года комплекс находится во владении "ВАА-агро". Из-за проблем с оформлением документации продукты производства комплекса не могут быть утилизированы.

После обращения "Единой России" в арбитражный суд было направлено исковое заявление об очистке объекта.