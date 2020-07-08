Полностью возобновили работу 55 % предприятий Тюменской области

Данные получены в результате опроса Торгово-промышленной палаты РФ по еженедельному проекту "Бизнес-барометр страны".

О том, что их бизнес уже начал работать, заявили 55% респондентов. 19% восстанавливаются, 15% окончательно закрыты, 8% еще не начали работать, 3% - в стадии закрытия.

У 20% предприятий Тюменской области выручка упала более чем на 70% и лишь у 6% не изменилась.

35% предприятий воспользовались мерами господдержки, 14% оценили эту поддержку как существенную.

35% организаций имеют план дальнейших действий по восстановлению ситуации. У 23% такого плана нет, 42% наблюдают за тем, как будет развиваться ситуация.

37% считают, что для скорейшего восстановления бизнеса нужны гранты и субсидии от государства, 29% - "длинные деньги" по низкой ставке, 30% - существенное снижение налогового бремени.

Почти треть предприятий видят необходимость в продлении мер госсподдержки на 3 и 4 квартал 2020 года.

35% оценивают восстановительный период в 3-6 месяцев, 28% - в 6-12 месяцев, 18% - в 1-2 года.

47% рассчитывают на финансовые ресурсы в виде банковских кредитов, 46% - на собственные накопления, и только 9% деньги на восстановление не нужны.

Президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин:

Данные бизнес-барометра демонстрируют ожидания бизнеса на данный момент, а также готовность прилагать дополнительные собственные усилия для выхода из сложившейся ситуации.

В опросе участвовали 26,8 тыс. предпринимателей из 83 субъектов России. 98% из них относятся к микро-, малому или среднему бизнесу.

С целью измерения настроения бизнеса и выявления проблем, с которыми столкнулись предприниматели во всех регионах страны, ТПП РФ запустила Всероссийский оперативный опрос предпринимателей для оценки масштаба проблем бизнеса "БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ".

Еженедельно на основе получаемых ответов от голосования бизнеса всех регионов страны по короткой анкете формируются результаты о возникших трудностях, об удовлетворенности мерами поддержки, о необходимых дополнительных возможностях для сохранения своего бизнеса.

Полученные результаты отражены в едином сводном документе анализа и предложений от бизнеса и направляются каждую неделю в Правительство Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ТПП Тюменской области.