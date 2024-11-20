Тюменские предприниматели зачастили в Тобольск с инвесттурами

Торгово-промышленная палата Тюменской области организует инвестиционный тур в Тобольск, поездка состоитсся 26 ноября и будет уже второй по счету в этом году, сообщила президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

Участникам поездки организаторы обещают знакомство с инвестиционными площадками, свободными земельными участками для реализации проектов, местными производствами и информацию о перспективных инвестиционных нишах города. Компанию в туре предпринимателям составят "капитаны бизнеса" Алексей Салмин, Александр Соболев, Мурат Нурпеисов, Александр Касьянов, а также руководителя Центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева, гендиректор Фонда финансирования предпринимательства Алексей Мартын и основатель компании "ТюменьЭнергоПроект" Юрий Антропов.

В нетворкинге будут участвовать предприниматели Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов.

Мероприятие соответсует целям национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организаторы – Торгово-промышленная палата Тюменской области и центр "Мой бизнес" Тюменской области. Зарегистрироваться на участие можно здесь.

Ольга Езикеева отметила, что после первой бизнес-экскурсии в городе реализовано два инвестиционных проекта: ресторан доставки и парк развлечений.