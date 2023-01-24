Кадровый центр "Работа России" помогает развиваться бизнесу

Областной кадровый центр "Работа России" регулярно участвует в совместных мероприятиях с Торгово-промышленной палатой Тюменской области.

Так, 20 января 2023 г. в Тобольске прошло очередное заседание, на котором руководители местных отделений обменялись информацией о реализуемых проектах и перспективными планами работы.

Начальник кадрового центра "Работа России" Тобольска Венера Шкилева рассказала о мерах поддержки работодателей, о реализуемых услугах и программах: "Служба занятости прошла модернизацию, изменился подход как к соискателю, так и к работодателю. В 2022 году меры поддержки, принятые для сохранения рынка труда в стабильном состоянии, показали свою эффективность. Мы предлагаем работодателям принять участие в государственных программах, получая возмещение финансовых затрат".

Директор обособленного подразделения Союза ТПП в Тобольске Марина Родионова рассказала, что их отделение максимально представлено на всех площадках и участвует в различных форумах:

Мы консолидируем опыт передовых регионов, запросов наших промышленников, предпринимателей и реализуем в жизнь. Наша задача – оказание помощи бизнесу как малому, так и большому.

Для представителей предприятий Венера Шкилева рассказала об использовании в работе кадрового центра современных сервисов:

Соискателям, обратившимся к нам, мы рекомендуем записывать видеорезюме. Ведь данный формат быстрее привлечет внимание работодателя. С этого года мы внедряем новый сервис для работодателей – видеовакансия. Наши специалисты разработают, запишут короткий видеоролик, в котором сотрудник рассказывает о компании. В отличие от традиционных текстовых вакансий этот формат может показать потенциальному соискателю организацию работы в компании.

В заключение участники встречи обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и ведомственных организаций.