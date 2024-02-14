Глава Тюмени обсудил с бизнес-сообществом ключевые направления развития города

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Встреча главы города Руслана Кухарука с тюменскими предпринимателями, организатором которой выступила областная Торгово-промышленная палата, прошла во вторник в музейном комплексе имени Словцова. По словам мэра, "это был открытый диалог, и касался он ключевых направлений развития города".

"Я откровенно ответил на вопросы участников встречи. В самом начале я рассказал о крупных инвестиционных проектах, о том, как бизнес вкладывает средства в благоустройство, строительство социальных объектов, проводит городские фестивали. От предпринимателей мы услышали не только вопросы, которые требовали решений конкретных проблем (например, корректировки градостроительной документации, проработки вопросов с ресурсными организациями, или органами власти...), но и вопросы стратегического развития отраслей экономики и в целом развития нашего города", - сообщил в своем Telegram-канале Кухарук.

Глава города пообещал, что многие из озвученных запросов предпринимателей лягут в основу нашей дальнейшей работы, и выразил уверенность, что состоявшийся диалог важен для всех участников: Я видел, насколько тюменские бизнесмены, сообщества готовы вкладываться материально, информационно, трудовыми ресурсами в развитие конкретных отраслей, а значит, и нашего города", - отметил Кухарук.