Продукция местных компаний пользуется повышенным спросом у тюменцев

Фото Ирины Ромашкиной

Участники ярмарки "Время Побед" подводят предварительные итоги работы на площадках. В течение трех дней – 27-28 июня и 1 июля – в Тюмени работала 121 ярмарочная площадка, жители областной столицы могли купить местную продукцию на 51 торговой точке.

За первые два дня ярмарки тюменские товаропроизводители реализовали более двух тонн продукции, объем продаж составил более 1 млн рублей. Самым многочисленным стал третий день акции – 1 июля. У многих товаропроизводителей выручка возросла вдвое. Звание самого популярного товара сохранил за собой "Тюменский пломбир".

Свои товары на ярмарку представили мясокомбинат "Олимп", Тюменьмолоко", АО "Золотые луга", агрофирма "Русич", ООО "Колос", птицефабрика "Боровская", "Тюменский бройлер", агрофирма "КРиММ", кондитерская фабрика "Квартет" и многие другие. В целом свою продукцию представили 60 тюменских производителей.