Тюменский нефтегазовый форум принимает заявки на участие

Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

XI Тюменский нефтегазовый форум начал прием заявок на участие в Технологических днях, где разработчики технологий презентуют свои проекты крупным нефтегазовым предприятиям. Принять участие во встречах могут инновационные компании, желающие представить свою идею нефтегазодобывающим предприятиям.

Технологические дни проходят в формате выездных научно-технических советов в рамках TNF. Организаторами Технологических дней выступают компании ТЭК, которые сталкиваются с рядом технологических вызовов при разработке действующих и освоении новых месторождений. В 2020 году уже заявили об участии ПАО "НОВАТЭК", ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ".

Основными темами Технологических дней станут цифровизация, искусственный интеллект, новые производственные и информационные технологии, геологоразведка, разработка и добыча, бурение и скважинные технологии, инжиниринг и обустройство, переработка и добыча нефти и газа, безлюдная инфраструктура, модульные решения для подготовки и перекачки газа и др.

Рабочие встречи длятся 1–2 дня и включают выступления заявителей с презентациями и обсуждение проектов экспертами. По итогам Технологических дней разрабатывается "дорожная карта" с фиксацией решений, принятых по каждому проекту, и этапами дальнейшего внедрения в основную деятельность нефтегазовой компании.

Подать заявку на участие на сайте TNF 2020 может любая инновационная компания, стартап, ИТ-компания, обладающая разработкой на стадии эксперимента, лабораторного прототипа или опытной эксплуатации. Отбор проектов проводят подразделения нефтегазовой компании, выдвинувшие технологическую задачу. Заявители, получившие положительное решение, приглашаются к участию в Техднях и других мероприятиях форума на бесплатной основе. Прием заявок на Технологические дни продлится до 1 августа 2020 года.

В прошлом году на Тюменском нефтегазовом форуме было получено более 300 заявок на участие от разработчиков технологий, из них 73 проекта прошли экспертизу и были заслушаны на Технологических днях.

В 2020 году Тюменский нефтегазовый форум пройдет 22–24 сентября на площадке Тюменского Технопарка. Это ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2000 экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. В рамках Форума запланировано проведение более 40 различных мероприятий: технологические дни, круглые столы, конференции, пленарные сессии, деловые завтраки, онлайн-площадки.