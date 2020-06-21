Авиабилеты между югом и севером Тюменской области могут подешеветь

Перспективы развития транспортной системы большой Тюменской области обсудили на очередном заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа. Депутаты хотят добиться снижения стоимости авиаперелетов между югом и севером региона.
Для развития пассажирской авиации из бюджета ХМАО-Югры в рамках межрегиональной программы "Сотрудничество" предоставляются субсидии по 31 маршруту для удешевления их стоимости. За прошлый год стоимость перелетов по ним снизилась на 50%, а ведущим авиаперевозчиком вновь стала компания "ЮТэйр".
"Субсидирование авиакомпании призвано удешевить стоимость перелетов между городами и районными центрами Югры, а также в город Тюмень", – прокомментировал депутат Сергей Великий.
По итогам реализации новой модели авиаперевозок в 2019 году зафиксировано увеличение пассажиропотока более чем на 10% по всем внутриокружным и межрегиональным направлениям, пишет "Тюменская область сегодня".
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