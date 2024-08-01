На что уральцы тратят "авиакешбэк"?

Более половины жителей Уральского федерального округа (62%), кто летает на самолетах, пользуются программами лояльности авиакомпаний – из них у 43% есть специальная банковская карта. Владельцы таких карт предпочитают получить кешбэк рублями (71%) или купить за мили новый билет на самолет (63%). Такие выводы содержатся в результатах опроса, проведенного ВТБ.

Каждый третий житель Урала хотя бы раз в год пользуется услугами авиакомпании, а 24% летают 2–3 раза в год, 2% – раз в месяц или чаще, 42% не летают совсем. При этом большинство (62%) тех, кто хотя бы иногда путешествует на самолетах, участвуют в программах лояльности авиакомпаний, а четверть пользуются сразу несколькими. 43% авиапассажиров владеют специальными банковскими картами с бонусами.

Наиболее интересные услуги для участников программ лояльности – бонусы или мили (74%), доступ в бизнес-залы и возможность регистрации и посадки вне очереди (57%), а также бронирование отелей у партнеров (51%). При этом более половины владельцев бонусных карт предпочли бы получить кешбэк рублями (71%) или купить за мили другой билет на самолет (63%). Почти половина (49%) также выбрали вариант повысить класс обслуживания. 11% респондентов переводят бонусы на благотворительность.

Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин:

Программы лояльности, позволяющие сэкономить на авиабилетах, пользуются спросом - они востребованы у более чем 60% россиян. Однако около 37% опрошенных ими не пользуются - мы видим в этом потенциал для развития банковских программ и совместных проектов с авиакомпаниями. Спрос со стороны авиапутешественников приводит к активному развитию не только бонусных систем, но и различных цифровых сервисов - от оплаты билетов по селфи до проходов в бизнес-залы аэропортов по биометрии. ВТБ планирует и дальше активно развивать программу лояльности и новые технологические услуги для пассажиров.

Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.