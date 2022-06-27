Тюмень вошла в топ популярных авианаправлений на июль

13:37 27 июня 2022
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Тюмень занимает 12 место по популярности июльских перелетов внутри России, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру, данные основаны на информации о билетах, оформленных для перелёта с 1 по 31 июля, с датами покупки после 1 марта. 

Наибольшим спросом пользуются билеты в Сочи, на этот город приходится примерно каждое пятое бронирование. Больше всего пассажиров туда направятся из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Красноярска.

На втором месте по популярности — Москва. В столицу оформлено 14,2% билетов на июль. Чаще всего сюда прилетают из Сочи, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Калининграда и Красноярска.

Санкт-Петербург с 10,5% проданных авиабилетов замыкает тройку востребованных авианаправлений. Самые активные покупатели -  из Москвы, Сочи, Самары, Екатеринбурга и Челябинска.

Также в топ-5 на июль вошли Калининград и Минеральные Воды- 4,2 и 3,5 % проданных билетов соответственно. 

В Тюмень на июль продано 1,4% билетов от общего количества. Больше всего их покупали из Сочи, Москвы, Салехарда, Санкт-Петербурга и Нового Уренгоя.

Теги: авиабилеты , путешествия , статистика , туризм
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