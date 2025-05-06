Мошенники открыли горячий турсезон

В период майских праздников ВТБ предупреждает о сезонном росте случаев мошенничества, связанных с покупками туристических путевок или фальшивых авиабилетов. Злоумышленники используют ситуативный фишинг и создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, обещая выгодные предложения.

С приближением майских праздников многие россияне начинают планировать свои поездки. Мошенники пользуются туристическим сезоном, создавая фейковые сайты известных авиакомпаний и билетных маркетплейсов. Они активно рекламируют их в интернете, заманивая пользователей предложениями о “выгодных” ценах на авиабилеты и туры. Доверчивые клиенты переходят по ссылкам, вводят свои личные данные и информацию банковских карт для оформления покупки. Злоумышленники получают оплату, и даже отправляют подтверждение о покупке. Только в аэропорту, пострадавшие обнаруживают, что их билеты являются недействительными.

Насторожить должны:

- низкие цены на авиабилет или путевку;

- неофициальные источники, например, ссылки из писем или сообщений из мессенджеров;

- срочность предложения: мошенники часто создают искусственное давление, предлагая "последние билеты" или "ограниченные предложения", чтобы заставить жертву принять решение быстро.

"Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более "актуальными" у мошенников. Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет, отель или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. Чтобы не попасться на обман мошенников, надо проверять ссылки. Например, проверить ссылку перед открытием и убедиться в ее безопасности можно в онлайн-банке в разделе “Безопасность”", — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.