Стал известен график приема документов вузами

20 июня стартовала приемная кампания в вузы страны. Абитуриенты могут подать документы до 25 июля, если поступают только по результатам ЕГЭ. Однако в случае дополнительных внутренних экзаменов график устанавливают сами учебные заведения.

До 15 июля нужно заявиться абитуриентам Тюменского государственного университета, Тюменского государственного медицинского университета, Тюменского государственного института культуры. Поступающим в Тюменский индустриальный университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья в случае дополнительных испытаний необходимо подать документы до 20 июля.

Минимальные баллы для подачи документов варьируются от 30 до 45. В списке указаны обязательные предметы, ЕГЭ по которым нужно предоставить, а также один из предметов по выбору.

Абитуриенты могут подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом. Это можно сделать через приемную комиссию, через Почту России и суперсервис на госуслугах "Поступление в вуз онлайн". В федеральном списке более 1,7 тысяч учебных заведений, в том числе тюменские, - сообщает Вслух.ру.