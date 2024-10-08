В Utair планируют круглогодично летать из Тюмени в Минводы

Авиакомпания Utair откроет рейсы в Минеральные Воды из Тюмени в осенне-зимнем сезоне. Полеты будут выполняться со 2 ноября по субботам, сообщает пресс-служба компании.

"Вылет из Тюмени в 17:10, из Минеральных Вод — в 20:00. Время в пути — 3 часа 45 минут. Билеты в продаже на сайте utair.ru или в мобильном приложении "Уютное небо"", - отмечается в сообщении.