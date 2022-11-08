Жителям Сургута станет проще улететь в Казахстан

UTair 18 ноября запустит новый рейс Сургут — Алматы. Вылет из Сургута в пятницу в 19:10, из Алматы — в субботу в 00:25, билеты уже есть в продаже, сообщает пресс-служба авиакомпании.



Ранее АК Utair запустили два рейса в Казахстан из Тюмени, они оказались востреованными.



"В этом году мы запустили два рейса в Казахстан — в Астану и Алматы из Тюмени.

Видим стабильный спрос на прямые рейсы в Казахстан из Сибири и уже с ноября

начинаем летать в Алматы из Сургута. Планируем наращивать количество рейсов в

Казахстан", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег

Семенов.

Авиакомпания играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых

перевозок в регионах России. В маршрутной сети Utair более ста направлений.

Основная задача — соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную

Россию и Юг страны. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города

Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.