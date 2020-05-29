Предпринимателей, понесших убытки из-за коронавируса, освободят от арендной платы на два месяца

На майском заседании Тюменской гордумы депутаты одобрили новые льготы для организаций и предпринимателей, арендующих муниципальное имущество, а также для арендодателей, которые в апреле-мае снизили плату арендаторам. В связи с этим, бюджет города недополучит, по предварительным подсчетам, более 68 млн рублей.

За очередные льготы для предпринимателей участники заседания проголосовали единогласно. "Дополнительный пакет мер, утвержденный на заседании думы, должен помочь предпринимателям в нынешней ситуации. Мы понимаем, что это происходит за счет бюджетных средств, но для поддержки малого и среднего бизнеса Тюмени это нужно было сделать", - прокомментировал принятое решение председатель городской думы Евгений Заболотный.

От оплаты за апрель и май освобождаются арендаторы муниципального имущества, в том числе земельных участков. Те, кто в этот период не мог использовать имущество из-за ограничений, освобождаются на этот срок от арендной платы. Пени за несвоевременную либо неполную оплату аренды муниципального имущества не начислять организациям, оказывающим регулируемые виды деятельности. Это решение распространяется с 1 апреля и до конца года.

Организации и индивидуальные предприниматели, сдающие в аренду объекты недвижимости, кроме жилых домов, квартир, комнат, могут воспользоваться налоговыми послаблениями. Если они в апреле-мае снизили плату арендаторам, их на ту же сумму освободят от уплаты земельного налога.

От уплаты налога на имущество физических лиц за весь 2019 год освободят более 1,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере перевозок, общепита, туризма и гостеприимства, допобразования, спорта, бытовых услуг и остальных сферах, понесших значительные убытки из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Помимо вопросов поддержки бизнеса, депутаты рассмотрели и одобрили предложение председателя думы о поощрении нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" единственного депутата Думы I-VII созывов Юрия Коновалова, а также приняли отставку депутата Мурата Тулебаева.