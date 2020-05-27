Депутаты обсудят дополнительные меры поддержки тюменских предпринимателей

На очередном заседании Тюменской городской думы 28 мая депутаты рассмотрят два вопроса, касающихся дополнительных мер поддержки.

Проектом первого решения предлагается полностью освободить арендаторов земельных участков и муниципального имущества от оплаты за апрель и май текущего года. Организациям, оказывающим регулируемые виды деятельности, с 1 апреля и до конца года не будут начисляться пени за несвоевременную или неполную оплату аренды муниципального имущества. Арендаторы, которые не могли использовать муниципальное имущество в связи с введением с 18 марта режима повышенной готовности, получат право на снижение арендной платы до окончания соответствующего периода. Перечисленные меры коснутся 547 договоров аренды.

Другим вопросом повестки планируется ввести льготы для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся арендодателями объектов недвижимости (за исключением аренды жилых домов, квартир, комнат). Те из них, кто в апреле и мае снизил плату своим арендаторам, на эту же сумму на два месяца освобождаются от уплаты земельного налога. 1617 индивидуальных предпринимателей, занятых в отраслях, наиболее пострадавших от ограничительных мер, планируется освободить от уплаты налога на имущество физических лиц за весь 2019 год.

"Принятие новых льгот поможет смягчить негативное влияние на развитие различных сфер экономики нашего города, выстоять бизнесу и сохранить рабочие места", – считает председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный.