Тюменцам напоминают, как получить пособие по безработице

Жители Тюменской области, оставшиеся без работы из-за ограничений, обусловленных борьбой с коронавирусом, могут претендовать на материальную поддержку.

В Тюменской области максимальный размер пособия по безработице с учетом районного коэффициента составляет 13949 рублей, в Уватском районе — 18195 рублей.

На пособие в 13949 рублей могут претендовать уволенные после 1 марта 2020 года граждане. При этом одному из неработающих родителей полагается по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такое пособие выплачивается в течение трех месяцев, с апреля по июнь.

13949 рублей в течение полугода также положено гражданам, уволенным до 1 марта при наличии стажа работы не менее 26 недель в течение последнего года, предшествующего обращению в службу занятости, и среднем заработке по последнему месту работы не менее 20,3 тыс. рублей.

Минимальное пособие равно 1500 рублям, в Тюменской области с учетом районного коэффициента его размер составляет 1 725 рублей:

— закрывшим предпринимательскую деятельность до или после 1 марта;

— отработавшим менее 26 недель за год перед обращением в службу занятости;

— ранее не работавшим;

— уволенным по виновным действиям.

Рассчитать размер пособия по безработице можно на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области с помощью калькулятора.