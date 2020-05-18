Все в онлайн - Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

Фото: АО "Почта России"

В течение нескольких лет Почта России систематически развивает свои онлайн-сервисы. Благодаря выбору пути тотальной цифровизации сегодня компания в состоянии безболезненно принять вызовы нового времени и оказать помощь бизнесменам.

Стремительное распространение коронавируса и вызванные ими ограничительные меры, заставили многих бизнесменов сменить приоритеты. Даже компании, традиционно предоставлявшие услуги в режиме оффлайн, постарались адаптировать свои сервисы к условиям новой реальности. Благо, в этом деле у бизнес-сообщества появились помощники: почтовые операторы, маркетплейсы и, конечно, люди, которые начали массово заказывать товары через Интернет с доставкой на дом.

В Тюменской области с 30 марта по 4 апреля сотрудники Почты России доставили клиентам на дом свыше 1700 почтовых отправлений, что на 21% больше по сравнению с предыдущей неделей. Мощности компании позволяют справляться с увеличившимся потоком заявок, поэтому владельцы интернет-магазинов и иные представили бизнеса могут быть уверены: товар дойдет до покупателя быстро, в целости и сохранности.

"Мы предоставляем качественные цифровые и логистические сервисы для бизнеса и населения. Почта России не вчера и не сегодня начала готовиться к наплыву онлайн-заказов. По всей России были сформированы команды электронной коммерции, которые успешно развивают услуги в самых разных сегментах: для физических и юридических лиц. Наша цель – помочь интернет-магазинам справиться с бурным ростом спроса, традиционному ритейлу дать возможность быстро перейти в онлайн. И обеспечить россиян всем необходимым без риска для их здоровья", - говорит директор по региональным продажам направления электронной коммерции Почты России Виталий Нотченко.

На сегодняшний день сроки доставки посылок Почтой России сокращены по 136 000 направлениям ­– во все города с населением от 50 тысяч человек. Обновлена основная услуга для интернет-магазинов – "Посылка онлайн", расширена её география. И если раньше услугой можно было воспользоваться по фиксированному тарифу при доставке товаров весом 5 кг, то сейчас минимальный фиксированный вес посылки снижен до 3 кг, что открывает новые возможности для владельцев интернет-магазинов. Максимальный вес одного отправления остался прежним – 20 кг.

Еще одна услуга Почты России, которая претерпела изменения и стала еще более удобной для владельцев бизнеса – "Курьер онлайн". Она работает более чем в 250 городах страны. Скорость доставки товаров увеличилась, появилась бесконтактная доставка.

Нельзя не упомянуть и про сервис ЕКОМ – это современный формат доставки товаров интернет-магазинов в сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ), почтоматов и почтовых отделений в шаговой доступности от покупателя.

В настоящее время Почта России внедрила единый промо-тариф для этой услуги. Он составляет 74 рубля при доставке заказа в пункты выдачи и почтоматы. Максимальный вес посылки, доставленной в почтомат, составляет 15 кг, а биллинг за доставку осуществляется по окончанию отчетного периода и списывается с баланса Личного кабинета предпринимателя на Почте России.

Стать партнером Почты России просто: регистрация предпринимателя в Личном кабинете почты занимает около получаса.

"Когда предприниматель регистрируется в Личном кабинете, в нашей 1С автоматически создается карточка контрагента. После этого ваши данные проверяются системой, и вам открываются все сервисы Почты России, необходимые для ведения бизнеса. Также автоматически создается счет, который необходимо пополнить, чтобы начать отправлять товары", - рассказывает руководитель отдела технологий для электронной коммерции Почты России Алексей Вдовин.

Есть еще один способ – зарегистрироваться через партнерские маркетплейсы. Подключение через эти площадки не требует дополнительных документов — достаточно заполнить и отправить заявку на подключение. Когда ее одобрят, магазину откроется доступ в Личный кабинет корпоративного клиента Почты России. Сдать и получить посылку можно в отделениях почтовой связи. Также действует и удобное мобильное приложение.

С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые упрощают получение нулевой ставки НДС при пересылке товаров по почте и курьерской доставке. Подтвердить правомерность применения нулевой ставки НДС можно с помощью электронных реестров. Ранее это была длительная процедура, сопровождаемая сбором огромного количества бумаг. Сегодня же получить цифровое подтверждение нулевой ставки НДС теперь можно при помощи сервисов Почты России.

Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и воспользоваться опцией "Подача декларации в ФТС". Также экспортер должен быть зарегистрирован в Личном кабинете ФТС и иметь электронную цифровую подпись.

"Теперь подтверждение нулевой ставки НДС и сбор документов в электронном виде может проходить без участия экспортера. При этом риски возврата отправлений таможней снижаются до минимума. Выпуск товаров международных почтовых отправлений (МПО) до сдачи в почтовом отделении проходит преимущественно в автоматическом режиме, а налогооблагаемая база по товарам в МПО определяется по курсу ЦБ РФ на дату приема в отделение", - рассказывает руководитель направления развития экспорта Почты России Игорь Яшин.

Ознакомиться со всеми возможностями сервиса "Личный кабинет" можно по ссылке. Дополнительные вопросы и пожелания можно направить по адресу: opkdt-r96@russianpost.ru