Объемы производства резиновых и пластмассовых изделий растут в Тюменской области

Индекс промышленного производства в Тюменской области за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 129%. Существенный прирост показали обрабатывающие производства.

По данным доклада Тюменьстата, наиболее яркий индекс в январе-марте показали производство резиновых и пластмассовых изделий (184,8%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (163,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (151,7%), производство кожи и изделий из кожи (144,2%), производство кокса и нефтепродуктов (131,7%), производство одежды (125%) и др. При этом зафиксировано небольшое снижение по добыче полезных ископаемых (98,3%).

Низкий индекс отмечен в таких отраслях как металлургическое производство (38%), производство текстильных изделий (72,1%), производство бумаги и бумажных изделий (73,8%).

В первом квартале объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах составил 141 млрд 296,4 млн рублей. Объем отгруженных товаров в "Добыче полезных ископаемых" составил 60 млрд 35,2 млн рублей, пишет "Вслух.ру".