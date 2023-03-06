В Тюменской области активно развиваются обрабатывающие производства

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил директор областного департамента экономики Максим Скворцов на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

Рост промышленного производства обеспечен, главным образом, развитием обрабатывающих производств – в этой сфере показатель составил 110,1 процента. В частности, производство машин и оборудования увеличилось в 5,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 30,5 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 29,3 процента, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 21,1 процента. Металлургическое производство выросло на 19,2 процента, производство пищевых продуктов – на 12,2 процента, нефтепродуктов – на 11,8 процента, напитков – на 10,8 процента.

"По данным мониторинга, ухудшения финансово-экономического состояния системообразующих организаций не выявлено", – сообщил Максим Скворцов.