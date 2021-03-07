Тюменская область показала наибольший рост промышленного производства в УФО

Тюменская область по итогам 2020 года лидирует по пяти показателям из одиннадцати в Уральском федеральном округе. Наибольший рост зафиксирован в промышленном производстве.

По данным Тюменьстата, индекс промышленного производства в регионе по отношению к 2019 году составил 121,5%. Кроме того, в Тюменской области регистрируется максимальный ввод жилья: всего на 1000 человек - 931,1 кв. м общей площади, в том числе 296,3 кв. м введено индивидуальными застройщиками. При подсчёте не учитывались жилые дома, построенные на земельных участках в садоводческих кооперативах.

Тюменская область также лидирует по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий, яиц на душу населения. Первое место занимает по обороту розничной торговли - 272,5 тыс. рублей на каждого жителя, пишет "Вслух.ру".

ЯНАО занимает 1 место по номинальной начисленной и реальной зарплате на работника, обороту общественного питания на душу населения. На конец года в северном регионе отмечено наименьшее в УФО значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги.

В Челябинской области традиционно зафиксирован наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения. Свердловская область впереди по объему платных услуг.

