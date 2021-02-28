В Тюменской области растет индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам 2020 года составил 121,5%, а уже за январь - 108,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В лидерах – обрабатывающее производство, а также производство химических веществ и продуктов.

По данным Тюменьстата, индекс у обрабатывающих производств в январе составил 123,2%. В частности, за год значительно прибавило производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, бумаги и бумажных изделий, мебели и электрического оборудования и др. Самый низкий индекс зафиксирован в полиграфической деятельности и копировании носителей информации. Индекс в добыче полезных ископаемых в январе составил 88,3% к соответствующему месяцу предыдущего года.

Направление "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" показало индекс 171,6%. "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - 103,8%.

Объем отгруженных товаров в январе 2021 года у обрабатывающих производств составил 56 млрд 634,5 млн рублей (индекс за год 133,5%). Самые высокие абсолютные значения и прирост — у производства химических веществ и химпродуктов: 29 млрд 656 млн рублей и 192,9% соответственно, пишет "Вслух.ру".

У добычи полезных ископаемых объем в январе составил 19 млрд 707,2 млн рублей (индекс 88,6%), у водоснабжения, водоотведения и пр. - 1 млрд 597,6 млн рублей (180,6%), у производства электроэнергии, газа, пара и пр. - 6 млрд 566,6 млн рублей (106,2%).