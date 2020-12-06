В Тюменской области выросли объемы производства

09:31 06 декабря 2020
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pixabay.com

Объемы производства в Тюменской области в 2020 году существенно выросли по сравнению с предыдущим. Так, по итогам 10 месяцев индекс промышленного производства в регионе составил 124,1% относительно соответствующего периода в 2019 году.

По данным Тюменьстата, самые высокие показатели – от 129% до 131% – были зафиксированы в январе, феврале, апреле и сентябре. Самый низкий показатель – 106,1% – в октябре.

С начала года производство химических веществ и химических продуктов выросло в 2,7 раза. Достаточно высокий показатель за январь-октябрь демонстрирует обрабатывающее производство – индекс 158,9%. Высокие индексы в производстве кокса и нефтепродуктов (134,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (132,9%), резиновых и пластмассовых изделий (129,1%), одежды (126,5%).

Наибольшее снижение за 10 месяцев зафиксировано в производстве текстильных изделий (83,4%), полиграфической деятельности и копировании (74,8%), металлургическом производстве (35,3%), пишет "Вслух.ру".

Объем отгруженных товаров в обрабатывающем производстве за 10 месяцев 2020 года составил 526 млрд 913 млн рублей.

Теги: индекс промышленного производства , производство , статистика , Тюменьстат
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