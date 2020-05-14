Лоукостер "Победа" возобновляет полеты из Тюмени в Москву. Билеты уже в продаже

Лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу полётов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года, тюменцы тоже могут паковать чемоданы.

Уже сегодня на официальном сайте pobeda.aero началась продажа билетов на летние рейсы, при этом средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года.

Как сообщает авиакомпания, в продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей.

Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков отметил: "Мы прекрасно понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей просто нет возможности купить билеты. Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона".

Например, средний тариф на перелет по маршруту Москва—Санкт-Петербург в июне 2020 года в 2,8 раза ниже тарифа прошлого лета; билеты на рейс из Казани в Москву в среднем в 1,8 раза дешевле; из Анапы в Москву – в среднем в 3,1 раза дешевле; из Краснодара и Минеральных Вод в Москву – в 2,9 раза дешевле; из Калининграда в Санкт-Петербург – в 2,5 раза дешевле; из Чебоксар в Санкт-Петербург – в среднем в 3,4 раза дешевле.

Напомним, 27 марта "Победа" приняла решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети.