Малому бизнесу Тюменского района рассказали о мерах поддержки

Онлайн-конференция "Малый бизнес. Положение дел в Тюменском муниципальном районе" затронула финансовые темы, вопросы мер поддержки в условиях пандемии и другие ключевые аспекты развития малого предпринимательства на селе.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в дистанционном формате представители муниципалитета, сотрудники департамента потребительского рынка и департамента инвестиционной политики Тюменской области, Инвестиционного агентства Тюменской области, ООО "Газпром межрегионгаз Север", АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети, Межрайонной ИФНС России № 6 по Тюменской области и специалисты кредитных организаций ответили на актуальные вопросы, которые волнуют бизнесменов. Эксперты также поделились личным мнением о сложившейся ситуации.

По словам заместителя главы Тюменского района Сергея Ивченко, на территории муниципалитета уже действуют изменения в системе налогообложения в виде снижения ставки ЕНВД. Нововведения необходимы для оказания муниципальной поддержки субъектам малого бизнеса при введении ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В результате принятых решений, значение корректирующего коэффициента для расчета единого налога на вмененный доход установили на уровне 0,005 на весь 2020 год для всех предпринимателей, уплачивающих этот налог. Напомним, ранее он составлял от 0,3 до 1 в зависимости от сферы деятельности.