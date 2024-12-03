Работодателям Тюмени рассказали о помощи государства в трудоустройстве инвалидов

В областном кадрового центре "Работа России" прошел круглый стол "Трудоустройство граждан с инвалидностью: обязанность и возможности", участие в обсуждении важной темы представители двадцати работодателей разной формы собственности и семь общественных организаций.

У государства широкий перечень мер по содействию занятости граждан с инвалидностью. Одна из них – обязательное квотирование рабочих мест для организаций, чья среднесписочная численность сотрудников превышает 35 человек. О порядке исчисления квоты, сроках предоставления отчетной информации, а также о способах выполнения законодательства в части квотирования рабочих мест собравшимся рассказала заместитель заведующего сектора по взаимодействию с работодателями кадрового центра Анастасия Мартынова:

Выполнить квоту организация может несколькими способами. Первый из них – принять сотрудника с инвалидностью к себе в штат. Второй - заключить соглашение о трудоустройстве инвалида с организацией, у которой уже есть созданные рабочие места, подходящие для трудоустройства таких граждан, а также есть объем работ, позволяющий обеспечить сотрудников работой.

Об изменениях в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, вступающих в силу с 1 марта 2025 года, рассказал начальник отдела по реабилитационно-экспертной работе, врач по МСЭ ФКУ "ГБ МСЭ по Тюменской области" Минтруда России Александр Мишкин. Он отметил, на какие пункты программы необходимо обращать внимание, а также подчеркнул, что указания ИПРА обязательны для работодателя, а для инвалида носят рекомендательный характер.

Обсудили на круглом столе и меры поддержки, которые служба занятости оказывает предприятиям, принимающим на работу соискателей с инвалидностью. Так, при трудоустройстве на временное рабочее место работодатели могут рассчитывать на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по оплате труда, банковским услугам, компенсации за неиспользованный отпуск сотрудника при увольнении и оплате труда наставника, закреплённого за инвалидом. Основательница социально-благотворительного магазина "Лаффка" Екатерина Дубровина рассказала о своём многолетнем опыте участия в программах субсидирования найма. По её словам, быстрое получение субсидии и эффективное взаимодействие со службой занятости значительно облегчает процесс трудоустройства людей с инвалидностью и снимает часть финансовой нагрузки предприятия.

В процессе обсуждения все участники смогли задать свои вопросы выступающим и получить исчерпывающие ответы. Круглый стол подчеркнул важность активного взаимодействия между работодателями, государством и общественными организациями для расширения возможностей трудоустройства людей с инвалидностью в регионе.