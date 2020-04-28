Тюменцам разъяснили, как будет выплачиваться повышенное пособие по безработице

Повышенное пособие по безработице за апрель, май и июнь будет выплачиваться тюменцам, уволенным с работы после 1 марта 2020 года. Рассчитать его сумму тюменцы вскоре смогут на сайте службы занятости на онлайн-калькуляторе, сейчас ведется его разработка.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич пояснила, что пособие выплачивается пропорционально количеству дней, в течение которых человек состоит на учете как безработный. Выплаты будут производиться дважды в месяц.

Одновременно с пособием по безработице жителям региона будут выплачивать пособие на детей на каждого ребенка в размере 3 тыс. рублей.