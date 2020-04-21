Предприниматели Тюмени будут платить ЕНВД по минимальной ставке

Минимальная ставка единого налога на вмененный доход поможет предпринимателям Тюмени пережить экономические проблемы, которые возникли из-за борьбы с коронавирусом.

Значение коэффициента при расчете ЕНВД варьируется от 1,0 до 0,005 в зависимости от вида предпринимательских услуг. Теперь до 31 декабря 2020 года этот показатель в Тюмени будет равняться 0,005 для малого и среднего бизнеса.

Данную меру предложил губернатор Тюменской области Александр Моор в марте этого года на встрече с предпринимательским сообществом. Фракции политических партий в Тюменской городской думе "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" установление минимального коэффициента для всех видов предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, единогласно поддержали.

Директор кафе "Метелица" Светлана Бабанова:

Снижение коэффициента при расчете ЕНВД я, как и все предприниматели, поддерживаю, оно пришлось очень кстати. Оно позволит пережить нашему кафе эти непростые времена, сохранить рабочие места, само предприятие.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук также убежден в важности предложенной бизнесу поддержки "Выпадающие доходы создают условия для сохранения рабочих мест, предоставляют возможность для развития бизнеса", - отмечает депутат.

Андрей Потапов предложил также рассмотреть варианты поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а Роман Явныч акцентировал внимание на секторе дополнительного образования, который тоже несет убытки.

В связи с налоговыми послаблениями бюджет Тюмени в этом году недополучит 443 млн рублей - придется перераспределять планируемые затраты и уменьшать расходы, однако очень важно сейчас сохранить экономику и рабочие места. "На это нацелены решения, которые мы принимаем сегодня", – подчеркнул председатель думы Евгений Заболотный.