Более 200 дорожных объектов отремонтируют в Тюменской области в 2020 году

Дорожный ремонт на 206 объектах общей протяженностью более 176 км проведут в Тюменской области в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Подрядчики уже приступили к работе на некоторых из них.
Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, начался ремонт дороги на улице Велижанской в Тюмени. Заключены контракты по всем остальным объектам дорожного ремонта. Самые масштабные ремонты пройдут на территории Тюменского района: в 57 населенных пунктах будет отремонтировано 164 объекта протяженностью более 74 км.
Дорожная техника также вышла на приведение в порядок участков обхода города Тюмени, а также на областные дороги Тюмень-Криводанова и Каменка-Кулаково. Согласно контрактам, все работы в рамках нацпроекта завершатся к 15 октября 2020 года.
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