Депутаты единогласно поддержали налоговые льготы для предпринимателей

В Тюменской городской думе прошло очередное заседание. Главными темами рассмотрения в этот раз стали снижение налоговой нагрузки на предпринимателей и изменение нормативов градостроительного проектирования.

До конца текущего года для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих по принципу единого налога на вмененный доход (ЕНВД), корректирующий коэффициент снижен до 0,005. Ранее для некоторых видов предпринимательской деятельности он достигал 1,0. Решение поддержали все фракции думы и единогласно проголосовали за его принятие.

В период с 1 января и до конца 2020 года этой налоговой льготой смогут воспользоваться около 10 тысяч налогоплательщиков. Ранее такую меру поддержки малого бизнеса предложил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Изменения в нормативы градостроительного проектирования касались стоянок у магазинов. Поправкой установлены одинаковые расчетные показатели парковочных мест для объектов торговли, расположенных в жилых и нежилых зданиях. Это пять машино-мест для торгового объекта менее 200 кв. м и десять – на каждые 100 кв. м, если объект торговли занимает площадь более 200 кв. м.

Помимо этого, депутаты внесли изменения в план нормотворческой деятельности думы. В частности, обсуждение вопроса "Об исполнении бюджета города Тюмени за 2019 год" переносится с мая на июнь. Это обусловлено невозможностью проведения публичных слушаний из-за эпидемиологической обстановки, а без этой процедуры вопрос о бюджете нельзя включить в повестку заседания.