В Фонде соцстрахования разъяснили порядок оформления больничных у тюменцев 65+

Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.

Ранее министерство труда РФ рекомендовало переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65 лет.

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере.

Что нужно сделать работнику:

Работники в возрасте 65+ должны выразить своему работодателю желание уйти на больничный в связи с карантином (это является их правом, а не обязанностью). Сообщить работодателю удобным способом (позвонить по телефону, направить СМС, по электронной почте) о намерении получить электронный листок нетрудоспособности.

Больничные оформляются дистанционно и централизовано. Для их получения никуда ходить не надо.

Больничный оформляется в электронном виде уполномоченной медицинской организацией на период с 6 по 19 апреля

Получить информацию об открытым электронном больничном можно в Личном кабинете ФСС: lk.fss.ru.

Что нужно сделать работодателю:

Работодатель обязан направить реестр сведений для назначения и выплаты пособия на тех работников в возрасте 65+, выразивших желание уйти на больничный.

В случае, если работники в возрасте 65+ находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или работают дистанционно, больничные оплате не подлежат, реестр сведений не направляется

Что делает Фонд социального страхования:

Фонд социального страхования (ФСС) передает сведения по работнику в уполномоченную медицинскую организацию, которая оформит электронный больничный, затем ФСС выплатит больничный.

ФСС оплачивает больничные в течение 7 календарных дней с даты оформления за весь период (с 6 по 19 апреля). Оплата осуществляется в обычном порядке, исходя из среднего заработка за два предшествующих года с учетом стажа

В Тюменском отделении Фонда социального страхования подчеркивают, что работники 65+, ушедшие на больничный, обязаны соблюдать режим карантина, а в случае его нарушения должны будут возместить Фонду выплаченную сумму пособия по больничному листу.

Подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии: 8 800 302 7549 (круглосуточно), 8 (3452) 799-747.