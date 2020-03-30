Тюменская область в лидерах рейтинга по зарплатам в малых городах

Наиболее высокие зарплаты среди малых и средних городов России получают жители ЯНАО, Тюменской и Магаданской областей, а также в других регионах, где хорошо развита добывающая промышленность. Такие сведения приводятся в исследовании РИА Новости.

Экспертов интересовал уровень зарплат за пределами региональных центров. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, занявшем первую строчку рейтинга, средняя заработная плата составляет 89,5 тысяч рублей в месяц. Это в 5,3 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг и в 2,5 раза больше среднероссийского уровня.

На втором месте рейтинга Тюменская область с результатом 4,81 стандартных набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 73 тысячи рублей в месяц. На третьей позиции — Магаданская область: 4,79 стандартных наборов, 93 тысячи рублей. Четвертым стал Ненецкий автономный округ с результатом 4,75 и абсолютным значением 83,3 тысячи рублей.

Как отмечают авторы исследования, все лидеры рейтинга — регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. Работников добывающих отраслей много, их труд оплачивается хорошо. При этом предприятия, на которых они работают, зачастую фактически находятся и зарегистрированы в малых городах, что и определяет высокие зарплаты в провинциях таких регионов.

Согласно статистике Росстата, средняя зарплата в 2019 году по полному кругу организаций в России составила 41,3 тысячи рублей.