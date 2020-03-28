Тюменская область возглавляет рейтинг промышленного производства

Специалисты Тюменьстата проанализировали социально-экономическое положение регионов за январь 2020 года. По итогам анализа выяснилось, что Тюменская область вернулась в лидеры по промышленному производству в рейтинге УФО.

Индекс промышленного производства в Тюменской области за первый месяц 2020 года составил 130,8%. На втором месте – Курганская область. Регион стал первым и по обороту розничной торговли на человека (21,8 тыс. рублей). Свердловская область, предыдущий лидер по этому пункту, опустилась на второе место. По объёмам производства молока (28,1 кг) и яиц (86,5 штук) на душу населения лидирует также Тюменский регион. Тюменская область также на первом месте и по вводу жилья: введено 31,5 кв.м. общей площади жилых домов в расчёте на 1000 человек, в том числе 19, 2 кв.м. – индивидуальными застройщиками.

Лидером в номинальной среднемесячной зарплате работника (98,6 тыс. рублей) становится Ямало-Ненецкий автономный округ. Также этот регион лидер по индексу потребительских цен (99%) и обороту общественного питания на человека.

В Челябинской области наибольший объём производства скота и птицы на убой в живом весе (11,37 кг. на человека), а Свердловская область лидирует по объёму платных услуг (7,5 тыс. рублей), пишет "Вслух.ру".