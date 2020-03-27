В ООО "Тюменьхиммаш" погасили долги перед сотрудниками

В Тюмени погашены долги по зарплате в ООО "Тюменьхиммаш" после проверки прокуратуры.

Перед сотрудниками организации за ноябрь 2019 – февраль 2020 года скопилась задолженность в размере более 8 млн рублей.

Прокурор внес представление генеральному директору общества и возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.