Начинающие фермеры Тюменского района получают поддержку

Программа "Начинающий фермер" действует в Тюменском районе. В рамках нее власти помогают жителям организовать свое производство с самых первых шагов.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, фермер Динар Галиев получил в 2016 году государственную помощь в размере 1 млн рублей, которые направил на покупку трактора и молодняка крупного рогатого скота. Благодаря этому его хозяйство от небольшого птичника выросло до двух ферм. Сегодня их населяют около сотни голов КРС, порядка полутораста овец. На арендованном земельном участке в селе Аманадское Винзилинского МО площадью почти 1300 га он устроил пастбище для выпаса скота и сенокосные угодья. С приходом тепла на птицеводческой ферме в п. Богандинский появится молодняк гусей и уток.

"Будем дальше расти и развиваться", - комментирует фермер. В этом году он планирует удобрить земли, которые давно не обрабатывались. Не исключает фермер и участия в предстоящих конкурсах по поддержке агробизнеса.

Глава Тюменского района Светлана Иванова отмечает, что Динар Галиев разумно распорядился полученной господдержкой. Именно такой активности ждут от других фермеров.