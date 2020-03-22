Тюменское кролиководческое предприятие успешно развивается

Кролиководческий комплекс "Рощинский", расположенный в Тюменском районе, увеличил поголовье на семь тысяч единиц – теперь там выращивают 19 тысяч кроликов. Такой рост поголовья на единственном в области специализированном предприятии произошёл меньше, чем за год.

По словам генерального директора АКК "Рощинский" Николая Степанова, большую работу на всём производственном комплексе провели после прихода новых собственников. Старые клетки отремонтировали, в новом цехе состоялась модернизация кормораздачи, а забойный цех был реконструирован.

Сейчас комплекс ремонтирует кровлю, склады и крольчатники, в дальнейшем планируется модернизация старого крольчатника для увеличения числа посадочных мест. Предприятие так же подготовилось к посевной – для этой цели была приобретена сельхозтехника, трактор и посевной комплекс, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникации и молодёжной политике Тюменской области.