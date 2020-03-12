Тюменцы стали больше жаловаться на негосударственные пенсионные фонды

В четвертом квартале 2019 года в Банк России поступило более 1,4 тыс. обращений от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Около 60% жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций, 8% — страховых компаний, 30% — негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и участников рынка ценных бумаг.

Потребители финансовых услуг стали меньше жаловаться на банки (снижение на 16%) и страховые компании (на 27%). В отношении банков граждане чаще всего обращаются к регулятору по вопросам потребительского и ипотечного кредитования — это более половины от общего числа жалоб на кредитные организации. Отмечено снижение обращений по вопросам потребительского кредитования (33%), в частности по поводу навязывания дополнительных услуг при заключении договора и неполного информирования клиента.

Почти 70% от общего количества жалоб на страховщиков приходится на ОСАГО. В основном такие обращения связаны с неверным применением коэффициента бонус-малус (КБМ) и несогласием с размером страхового возмещения. После вступления в силу нового порядка расчета КБМ с 1 апреля 2019 года число таких жалоб снизилось на 30%.

"Значительно увеличилось количество жалоб в отношении негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Подавляющее большинство жалоб в этом сегменте поступило по вопросам, связанным с несогласием гражданина с переходом из ПФР в НПФ и между НПФ в рамках переходной компании. В основном жители Югры и тюменцы обращаются по поводу установления подлинности документов и подписей, что не относится к компетенции Банка России", — сообщили в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Для восстановления прав граждан в предусмотренных законом случаях Банком России применялись меры надзорного реагирования. За 2019 год в целом по России было выдано 2710 предписаний об устранении/недопущении выявленных нарушений, составлено 3385 протоколов об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения жалоб и обращений банками и финансовыми компаниями потребителям возвращено более 93,5 млн рублей.

Направить обращение по вопросам предоставления финансовых услуг можно на официальном сайте Банка России в разделе "Интернет-приемная Банка России".