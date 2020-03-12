В Тобольске тестируют взлетную полосу будущего аэропорта

Специальный самолет, укомплектованный современным оборудованием, испытывает систему аэронавигации в новой авиагавани Тобольска. Первую посадку на взлетно-посадочную полосу совершит тестовый рейс, пока же стоит задача убедиться в корректной и стабильной работе светосигнального оборудования, а также курсового и глиссадного маяков, дающих возможность приземлиться ночью и в сложных метеоусловиях.

За плечами эксперта по технологии проектного офиса строительства аэропорта Сергея Кравченко – 30-летний опыт строительства аэродромов, но Тобольск он считает редким случаем. "Нечасто в России аэропорты создаются вот так - на месте тайги. В основном реконструируют существующие аэродромы, а не строят с нуля. Я рад, что в проекте с самого начала. Не каждому так везет", - делится Кравченко.

Сейчас он контролирует, как проходит тестирование посадочной площадки. Правильность установки и наладки систем аэронавигации и обеспечения посадки испытывают при помощи специального самолета-лаборатории. "Самолет планирует в районе территории аэропорта, выполняя по разным схемам заходы на посадку с уходом на второй круг. При этом сама посадка на полосу не производится специально – это отдельная задача, первым приземлится технический рейс", - поясняет руководитель проекта "Аэропорт" Сергей Захаров.

Семь дней - на облеты средств радиотехнического обеспечения, еще три – на тесты светосигнального оборудования вдоль взлетной полосы. Кстати, аналогичное примененному в Тобольске аэронавигационное оборудование используется и в зарубежных аэропортах.

Глиссадный маяк - основное средство захода самолета на посадку, он позволяет в условиях плохой видимости или в режиме автопилота посадить воздушное судно строго по оси ВПП. "Тесты идут штатно. Под новый аэропорт выбрана своя радиочастота, чтобы пилот точно знал, что идет на Тобольск", - рассказывает замгендиректора компании Михаил Гудков.

Традиционное пожелание мягкой посадки для этого аэропорта не обязательно – ровность взлетной полосы здесь в разы превышает среднероссийский показатель. По оценке Государственного научно-исследовательского института Гражданской авиации, коэффициент ровности ВПП в Тобольске составляет 5,8 единиц, при этом минимально допустимый коэффициент равен 2, а средний по стране - 3 единицам.

Качество полосы подтверждает и положительное заключение Ростехнадзора. На текущий момент проектная команда готовит аэродром к приему первых технических рейсов. Следующий этап - строительство аэровокзала. Старт строительно-монтажных работ запланирован на второй квартал текущего года. Стройка займет около года. После завершения всего комплекса работ и получения необходимых документов тобольский аэропорт сможет принимать популярные среднемагистральные пассажирские лайнеры Airbus A320 и Boeing 737.

Аэропорт изменит лицо города и сделает его точкой притяжения, отмечают в Корпоративных коммуникациях тобольских предприятий СИБУРа.

Генеральный директор "СИБУР Тобольска" и "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов:

Это аэропорт для жителей, который призван обеспечить новый толчок в развитии и повышении статуса города. Для людей, которые смогут приезжать сюда как для исторического туризма, так и промышленного, который мы со своей стороны будем обеспечивать за счет новейшего производства.

Директор Тобольского историко-архитектурного музея заповедника Владислава Дронова: