Предприниматели Тюмени получают помощь в реализации продукции на мировом рынке

Тюменским предприятиям малого и среднего бизнеса, планирующим выйти на мировой рынок, помогает Центр поддержки экспорта Тюменской области. За 2019 год с его помощью было заключено 38 контрактов на сумму более трех миллионов долларов.

Комплекс мер поддержки для тюменских субъектов МСП, желающих выйти на экспорт, разработан в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". К таким мерам относят организацию обучающих мероприятий и привлечение сторонних профильных экспертов, поиск потенциальных партнеров за рубежом и размещение на торговых электронных площадках, а также организацию участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проходящих как на территории России, так и за рубежом.

Благодаря содействию Центра поддержки экспорта в 2019 году предприятия малого и среднего бизнеса получили возможность принять участие в пяти бизнес-миссиях и десяти международных выставках. Кроме того, импортеры из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и КНР участвовали в пяти "реверсных" бизнес-миссиях. Тюменским предпринимателям найти зарубежных партнеров помогают также и постоянно действующие экспозиции региона в Казахстане и Китае.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регион имеет большой потенциал в плане развития международных экономических связей. Для решения задачи построения системы долгосрочных механизмов и инструментов развития экспорта важны не только формы поддержки, имеющиеся в распоряжении регионального правительства. Не менее важным является стремление и умение предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области производить и продвигать на внешние рынки конкурентноспособную продукцию.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за прошлый год 161 субъект МСП региона получил в Центре поддержки экспорта Тюменской области 485 различных услуг.