Начинающие фермеры Тюменской области могут рассчитывать на грантовую поддержку

В Тюменской области размер грантов, выделяемых на создание крестьянских и фермерских хозяйств, увеличился в 2020 году до 5 млн рублей. Поддержка начинающих фермеров осуществляется в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермера и развития сельской кооперации".

Как говорится в информационном сообщении, направленном правительством региона депутатам Тюменской областной думы, в 2020 году также будет продолжена грантовая поддержка для развития материально-технической базы семейных ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В 2019 году в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермера и развития сельской кооперации" были проведены два конкурса на определение получателей грантов "Агростартап". На счета победителей перечислено 59,2 млн рублей государственной поддержки. При этом суммарная стоимость реализации проектов победителей составляет 67,9 млн. рублей, планируется создание 41 рабочего места.

Гранты "Начинающий фермер" получили шесть крестьянских и фермерских хозяйств. Общая сумма грантовой поддержки составила 17,6 млн рублей. Суммарная стоимость проектов победителей составила 19,6 млн рублей, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора 2020 год объявлен в регионе Годом сельского предпринимательства.