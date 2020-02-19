Тюменцев ждут на ярмарках вакансий

17:00 18 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

В 2020 году Центром занятости населения города Тюмени и Тюменского района запланировано проведение 15 ярмарок. 12 из них состоятся в областном центре, 3 — в Тюменском районе.

"Большая часть ярмарок специализированные: они либо объединяют работодателей одной отрасли, либо направлены на определенную социальную категорию. Так, например, на первой из них, которая состоится в марте, будут искать работников предприятия транспортной сферы. Работодатели сферы общественного питания будут вести подбор персонала  в апреле, сферы торговли — в июле, предприятия промышленного производства — в августе", — рассказали в отделе информационного обеспечения Центра занятости Тюмени и Тюменского района.

Теги: работа
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