Потребительские кооперативы Тюменской области получат субсидии

Правительство Тюменской области 2020 году выплатит субсидии потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции.

Как рассказали в пресс-службе Тюменской областной думы, за 2018 год на 1 января 2019 года в Тюменской области действовало 104 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из которых 22 кредитных кооператива первого (районного) уровня и один областной кооператив - ОСКПК "ТЮМЕНЬ".

Членами-пайщиками сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тюменской области являются более 22,8 тыс. хозяйств населения и субъектов малого предпринимательства. По данным сводного годового бухгалтерского отчета сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 2018 год выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов составила 1 486,8 млн. рублей, средний показатель на 1 действующий кооператив превышает 18,1 млн. рублей. Услугами кооперативов охвачено 72% сельских территорий области. Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами заготавливается молоко от малых форм хозяйствования, мясо всех видов, картофель и овощи, оказываются услуги по заготовке сена, дров, ветеринарные услуги и другие виды услуг.

Дальнейшее развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции неразрывно связано с государственной поддержкой данного направления. Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществляется в рамках подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования Тюменской области" на 2019-2025 годы государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013-2025 годы.

Ежегодный объем субсидирования поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации составляет около 200 млн. рублей, пишет ИА "Тюменская линия".