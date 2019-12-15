Объемы экспорта тюменской продукции выросли в 2019 году

В этом году значительно увеличились поставки тюменской продукции в некоторые страны. Так, например, в Объединенные Арабский Эмираты – в пять раз по сравнению с 2018 годом, в Германию – в три раза, сообщили в региональном центре поддержки экспорта.

Значительно увеличились поставки тюменских производителей в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан, Данию, Алжир, Египет, Великобританию, Венгрию, Испанию, Польшу, США.

В 2019 году активизировался экспорт в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Алжир, Хорватию и другие страны. По итогам первого полугодия объем экспорта товаров тюменских компаний составил 1,27 млрд долларов США. Это на 200 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наибольшие объемы в экспортных поставках по-прежнему составляют топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности.

В не сырьевом неэнергетическом сегменте спросом пользуются следующие группы товаров: металлы и изделия из них (объемы выросли с 3,5 до 4 млн долларов США), машины, оборудование и другие транспортные средства (с 11,3 до 37,0 млн), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (с 8,7 до 10,8 млн).

Также увеличилось количество экспортируемой продукции в группах "Текстиль, текстильные изделия и обувь", "Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них", "Другие товары".

Эксперт подчеркнул, что приоритеты развития экспорта определены национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". Поддержку тюменским предприятиям по выстраиванию деятельности за пределами России оказывает региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), работающий совместно и при содействии департамента инвестиционной политики Тюменской области.