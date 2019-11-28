В Тюмени стартовал региональный этап WorldSkills Russia

Более 450 участников собрал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Тюмени. Соревнования будут проходить с 28 по 30 ноября на 11 площадках, 2 из которых находятся в Тобольске.

Мероприятие проходит зрелищно: участники ремонтируют автомобили и сельскохозяйственную технику, пекут пышные булочки и торты, красят, строят, паяют, клеят обои и многое другое.

За звание лучших в 50 компетенциях поборются студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие младше 22 лет. В некоторых компетенциях свое мастерство продемонстрируют и юниоры в возрасте 16 лет и моложе, в направлении "Навыки мудрых" будут состязаться профессионалы старше 50 лет. Участники будут соревноваться за право представлять регион на отборочных соревнованиях, дающих право в случае победы попасть на национальный чемпионат.