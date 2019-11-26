Тюменцы будут поставлять вьетнамцам свои аэрозоли

Фото - Центр поддержки экспорта Тюменской области

Компания "Тюменские аэрозоли" до конца 2019 года отправит во Вьетнам семь видов продукции: термальную воду, шумовые и перцовые аэрозоли, репелленты, смазку для оборудования пищевой промышленности.

Об этом тюменский производитель договорился на III Ханойском бизнес-форуме EXPO-RUSSIA VIETNAM-2019, сообщил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области (ЦПЭ) Сергей Полухин.

"Компания зарекомендовала себя на международном уровне, поэтому мы предложили Российскому экспортному центру обратить внимание на этого производителя. В результате предприятие было приглашено для поездки на форум в Ханое. Участие в выставках подобного уровня позволяет привлечь внимание потенциальных партнеров и детально обсудить условия сотрудничества и объемы поставок", – рассказал руководитель ЦПЭ Тюменской области Сергей Полухин.

Завод "Тюменские аэрозоли" оказался единственным представителем региона на выставке. В Ханое для экспортера были организованы деловые встречи с представителями местных промышленников и органов власти. Тюменская компания показала себя с лучшей стороны, сумев обратить внимание на свою продукцию участников форума.

"Наш опыт показал, что экспортировать из Тюмени на самом деле легко. Во Вьетнаме мы выяснили, что в стране очень любят российскую продукцию, косметику и репелленты вообще готовы покупать коробками. По сравнению с китайскими и европейскими аналогами, русские товары считают оптимальными с точки зрения соотношения цены и качества, – поделился руководитель отдела продаж компании "Тюменские аэрозоли" Андрей Рычков. – Участие в выставке позволило понять, как выстроить логистику, какими электронным сервисами воспользоваться, чтобы упростить процедуру поставки".

Оперативное подписание соглашений – свидетельство высокого потенциала тюменских предприятий. Для поддержки предпринимателей Центр поддержки экспорта располагает необходимым ресурсами, предусмотренными национальным проектом "Международная кооперация и экспорт".