Фермеры из Тюменского района расширят хозяйство за счет грантовой поддержки

Крестьянское фермерское хозяйство Натальи Ишковой из Тюменского района получило грант по итогам областного конкурса "Агростартап". Фермеры получат господдержку на реализацию своего проекта.
Грант выделяется на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в размере от 2,4 до 3 млн рублей в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В хозяйстве Натальи Ишковой уже сейчас содержится 10 голов бычков и 120 голов домашней птицы – уток, индоуток, перепелок, цесарок и куриц. Стайки находятся в двух соседствующих поселках – Винзили и Боровский. В этом году Ишковы начали строительство фермы площадью 360 кв. метров в поселке Винзили. Уже возвели стены, провели электричество. К лету 2020 года здесь поселятся десяток нетелей, и хозяйство новое направление – молочное. Планируется, что в хозяйстве появится дополнительная техника: трактор и сенозаготовительный комплекс, пишет "Мегатюмень".
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