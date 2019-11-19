На этапе WorldSkills Russia в Тюмени посоревнуются в резьбе по кости и промышленном дизайне

Торжественное открытие VII Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет 27 ноября в ДК "Нефтяник". Заявки на участие уже подали более 430 участников, соревнования пройдут по более чем 50 направлениям.

Линейку компетенций в этом году пополнили 12 направлений, среди которых "Стоматология", "Промышленный дизайн", "Изготовление прототипов", "Звукорежиссура" и "Косторезное дело". Последняя появилась с подачи якутских представителей движения WorldSkills.

"Как и в прошлом году будет представлена линейка "Навыки мудрых". В ней заявлены 6 компетенций, участвуют в которых профессионалы старше 50 лет. Активно развивается юниорская линейка. В ней порядка 13 компетенций. В этом направлении выступают школьники в возрасте до 16 лет", — рассказала директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

Чемпионат второй раз будет проходить в двух городах — Тюмени и Тобольске. Соревнования начнутся 28 ноября и продлятся до 30 ноября включительно. 1 декабря станут известны итоги состязаний и имена тех, кто представит Тюменскую область на национальном финале.